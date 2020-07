Provincie gaat met regels worstelende dierenopvangcentra helpen

NOORD-HOLLAND - Betere protocollen voor zorg aan onder meer vogels en egels en meer educatie om te voorkomen dat dieren zorg nodig hebben. Dat is waar Noord-Holland regionale dierenopvangcentra mee gaat helpen, zo maakt de provincie vandaag bekend. Afgelopen voorjaar werd daarvoor al 200.000 euro vrijgemaakt.

Daarnaast stoeien ze met regelgeving: officieel moet er een dierenarts aan te pas komen voordat de vogels of egels medicijnen toegediend krijgen, maar dat kost te veel geld. De opvangcentra zeggen dat ze de vogels best zelf kunnen helpen, zoals ze dat al jaren doen. Het kwam onder meer het Naarder Vogelhospitaal al eens op een noodgedwongen sluiting te staan, omdat de regels niet werden nageleefd.

Dierenopvang verbeteren

De provincie komt met geld over de brug. Het geld moet worden ingezet voor 'een duurzame verbetering van de opvang van onder andere vogels en egels', zo stelt gedeputeerde Ilse Zaal.

Met de helft van het geldbedrag moet een externe adviseur dierenopvangcentra rechtstreeks gaan helpen met het opstellen van protocollen voor hygiëne, verzorging, quarantaine en euthanasie. Dat moet de opvangcentra ontlasten en kennis moet sneller worden gedeeld.

Meer educatie

De andere helft van het geld wordt gebruikt voor educatie door de dierenopvangcentra op onder meer scholen. Dat moet er voor zorgen dat wordt voorkomen kan worden dat wilde dieren zorg nodig hebben, zo is het idee. Ook moet met het geld gewerkt worden aan bekendheid van de dierenopvangcentra. Dat kan helpen bij het ophalen van donaties en het werven van vrijwilligers.

Hoe het geld besteed wordt heeft de provincie bepaald in overleg met onder meer de opvangcentra zelf en de Stichting Dierenlot. De verschillende partijen hebben ook afgesproken dat er beter overleg komt over rapportages en dat de provincie gaat praten met de minister over aanpassing van de wet en regelgeving.