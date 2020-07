Ontdekking kasteel in Heemskerkse grond is wereldnieuws: 'Verwoest na griezelig bloedbad'

HEEMSKERK - Van Vietnam tot Spanje en van Brazilië tot Engeland: de ontdekking van een kasteel op kasteelterrein Oud Haerlem in Heemskerk is wereldnieuws. Media uit alle windstreken berichten over de archeologische vondst, en leggen de nadruk het feit dat er in Nederland zelden ontdekkingen van deze omvang worden gedaan.

Saricon

De Britse tabloid The Daily Mirror zou The Daily Mirror niet zijn als ze de nadruk niet zou leggen op het bloed dat in het kasteel heeft gevloeid. 'Verloren kasteel dat bijna 700 jaar geleden werd verwoest na griezelig bloedbad, is herontdekt', kopt het blad.

Met dat 'griezelige bloedbad' verwijst de krant naar het bloedvergieten tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, waarmee werd uitgevochten wie zich Graaf van Holland mocht noemen. Toen de vijand naderde, sloeg de kasteeleigenaar op de vlucht, maar liet zijn hofhouding achter. De vijand bestormde het kasteel en vrouwen en kinderen werden niet gespaard. Het Vietnamese Tin247 houdt het een stuk zakelijker, maar vermeldt enkele interessante details, waaronder het feit dat er in de ruïnes veel slaapvertrekken van metselaars zijn gevonden. Het Braziliaanse Sputnik schrijft dat de ontdekking ook gevolgen heeft voor de geschiedenisboeken. "Tot nog toe dachten Nederlandse archeologen dat traditionele vierkante kastelen pas vanaf 1280 n.C werd gebouwd, maar deze vondst bewijst dat dat al eerder gebeurde." Archeologe Net als enkele andere nieuwssites, verwijs geschiedenisplatform Ancient Origens in haar verhaal naar NH Nieuws. De site verwijst naar de YouTube-video van de gemeente Heemskerk over de ontdekking en citeert archeologe Nancy de Jong: "Dit is werkelijk spectaculair en heel mooi."

Twee jaar geleden werd er ook in Castricum een ondergronds kasteel ontdekt. Amateurhistoricus Hans van Weenen ontdekte dat er naast kasteel Cronenburg aan de Doodweg nóg een kasteel ligt.