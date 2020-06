Kasteel ontdekt in grond Oud Haerlem in Heemskerk

HEEMSKERK - Op kasteelterrein Oud Hearlem in Heemskerk is een nieuw kasteel ontdekt. Archeoloog Nancy de Jong kan haar geluk niet op na de unieke vondst en doet er onderzoek.

"In 1960 is het kasteelterrein al eens onderzocht, maar toen zaten ze er net naast," vertelt archeo-geofysisch specialist Nancy de Jong. "We wisten dat er een omwalling, een soort stadsmuur, om het terrein liep, maar niet wat daarbinnen nog te vinden was. We zijn enorm blij dat we zo snel al zo'n unieke vondst hebben gedaan. Je vindt niet zomaar een kasteel in Nederland."

Het nieuwe kasteel dateert uit 1250 en is honderd jaar later verwoest. Na de verwoesting is er niets meer met het terrein gebeurd waardoor alle vondsten nog in goede conditie zijn. Volgens Nancy de Jong moeten we bij dit kasteel echt denken aan het idee van een kasteel zoals we dat hebben: "Het kasteel had inderdaad torens."

Slaapplaats van de werklieden

Dit kasteel is 45 bij 45 vierkante meter breed en bestaat uit verschillende zalen. Het kasteel was een voorburcht van het al bekende kasteel wat daarachter ligt. In de voorburcht waren de stallen en slaapplaatsen van de werklieden.

Eerder werd aangenomen dat er pas vanaf 1280 vierkante kastelen werden gebouwd, onder Floris de vijfde. Dit is ook een vierkant kasteel, maar is uit 1250. Nancy de Jong: "Hierdoor wordt toch gedacht dat de vierkante kastelen al door zijn vader, Willem de Tweede, werden gebouwd."

Het onderzoek

In mei en juni is er een geofysisch onderzoek uitgevoerd op het terrein, dit betekent dat er een bodem onderzoek wordt gedaan, zonder te graven. Ze zijn net op de helft van dit onderzoek waarbij 9000 vierkante meter wordt onderzocht, dus voorlopig staat graven ook niet op de planning van de archeologen.

Het is niet zo dat je op een dag naar binnen kan in het kasteel, toch is Nancy erg enthousiast: "Ik vind het echt spectaculair en heel mooi om iets toe te voegen aan de geschiedenis hier. Het is echt een voorrecht om hieraan mee te mogen werken."

In de video hieronder van de gemeente Heemskerk wordt het onderzoek en de vondst nog eens toegelicht.