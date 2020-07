Boete of waarschuwing? Enkhuizers verontwaardigd over boete voor fietser (82) op Melkmarkt

ENKHUIZEN - Wie over de Melkmarkt fietst, riskeert een boete van 64 euro. Mevrouw Blom (82) uit Enkhuizen werd gisteren door handhavers in burger staande gehouden en beboet. Haar dochter deelde het verhaal op Facebook en daar wordt veel op gereageerd. Sommigen vinden de boete terecht, omdat het voetgangersgebied is. Maar de meeste Enkhuizers vragen zich af of het wel nodig was om een boete uit te delen. Tijdens een handhavingsactie zijn gisteren in totaal 25 boetes uitgedeeld voor fietsen in voetgangersgebied.

Mevrouw Blom (82) uit Enkhuizen is zich van geen kwaad bewust als ze gisteren op de fiets onderweg is naar de fysiotherapeut. Als geboren en getogen 'Enkhuuzer' kent mevrouw Blom de weg in de stad op haar duimpje. "Ik fiets er altijd en dan kijk je niet meer zo naar de verkeersborden die daar aan de kant van de weg staan", vertelt ze.

Omdat er op de Melkmarkt ruimte is gemaakt voor grotere terrassen, is het plein sinds 1 juni grotendeels voetgangersgebied. Dit is aangegeven met borden die voor beide ingangen van het gebied zijn neergezet

Als zoon van mevrouw Blom kan Bert voor beide standpunten begrip opbrengen. Maar er is ook iets wat hem stoort. "Het lijkt onder handhavers niet duidelijk te zijn: hoe ga ik hiermee om en waar moet ik rekening mee houden in de situatie? Wanneer ga ik verbaliseren?", vraagt hij zich af. "Ik heb het gevoel dat ze daar te weinig aandacht aan besteden."

Nadat het verhaal door haar dochter op Facebook is gedeeld, verschijnen er meer dan tweehonderd reacties onder. Veel Enkhuizers vinden het 'triest' en een 'slechte zaak' dat er bekeuringen worden uitgedeeld. Maar er zijn ook mensen die het 'volkomen terecht' vinden, 'want regels zijn regels en die gelden voor iedereen'.

Nadat alles uiteindelijk is afgehandeld en ze weer verder wil gaan wordt ze nog teruggeroepen en erop geattendeerd dat ze eventueel een advocaat kan inschakelen. "Ik had er eigenlijk de pest in en toen stapte ik per ongeluk zo weer op de fiets. Ik dacht verrek! En stapte maar snel weer af."

'Ouderen worden in deze tijd overspoeld met informatie. Ik kan me goed voorstellen dat dit aan haar voorbij is gegaan.'

Hij ergert zich ook aan de intimiderende manier waarop de bekeuring werd uitgedeeld. "Ze stonden met drie man om haar heen", vertelt hij. "Ze was er behoorlijk van ontdaan. [...] Ouderen worden in deze tijd overspoeld met informatie, dat is in het hele land zo. Ik kan me goed voorstellen dat deze maatregel aan haar voorbij is gegaan."

Reactie gemeente

De gemeente laat weten dat er gisteren een handhavingsactie was tegen het fietsen in de voetgangersgebieden door handhavers in burger. "Bij het uitschrijven van de boetes wordt geen enkel onderscheid gemaakt, ook niet in leeftijd. Aan de handhavingsactie ging een periode van enkele weken vooraf, waarin boa's wel in uniform herkenbaar waren. Tijdens deze periode hebben zij alleen waarschuwingen gegeven en geen boetes uitgedeeld", aldus een woordvoerder.

Bij de gemeente zijn de laatste tijd veel klachten binnengekomen van zowel ondernemers als inwoners over het fietsen in de voetgangersgebieden. Naar aanleiding van deze klachten heeft de gemeente het beleid aangescherpt. "Veiligheid staat voorop. Dat is ook de reden dat deze actie is uitgevoerd."