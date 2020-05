Melkmarkt dicht voor verkeer: Enkhuizen gooit alle opties open voor terrasuitbreiding

Kroegen die geen terras hebben of restaurants die niet kunnen uitbreiden voor de deur krijgen de mogelijkheid om een pop-up terras op een andere locatie op te zetten. Hiervoor wordt het Landje van Top genoemd, maar als ondernemers ideeën hebben over andere locaties die dichterbij de fysieke onderneming zijn, dan gaat de gemeente daar ook naar kijken.

Willen kroegeigenaren bijvoorbeeld de handen ineenslaan door samen een pop-up terras te openen op een specifieke locatie? Dan kunnen ze die plannen indienen via een formulier op de website van de gemeente Enkhuizen - het formulier wordt in de loop van vrijdag 15 mei geplaatst.

Belangrijk is dat de Enkhuizer horeca hierin de samenwerking met elkaar opzoekt, zo vindt ook Thomas de Boer, die spreekt namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Enkhuizen. "De mensen die ik heb gesproken zijn laaiend enthousiast, maar het roept ook echt op tot samenwerking. We hebben gisteren de eerste ondernemers gebeld en gevraagd 'ga het gesprek aan met je collega's en de buren'."

Parkeerplaatsen

Die nieuwe terrassen zorgen wel voor verkeerswijzigingen in de stad, bijvoorbeeld omdat de Melkmarkt dicht is voor autoverkeer. De parkeermogelijkheden op het Dirk Chinaplein worden uitgebreid en er wordt ook gesproken over het verlengen van de 3-urige blauwezone op die plek. Zo worden bezoekers die met de auto komen zoveel mogelijk aangemoedigd om te parkeren bij het station of op het Dirk Chinaplein en dus ook via de zuidkant de stad in te komen.

Enkhuizers zelf worden opgeroepen om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar de binnenstad te komen. "Als we elkaar die ruimte gunnen, kunnen we die anderhalve meter afstand bewaren én binnen alle maatregelen een mooie zomer met gezellige terrassen tegemoet zien", aldus de gemeente.