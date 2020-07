Tegenslag voor Texelse Sophie (20): Tozoregeling niet versoepeld voor jonge ondernemers

TEXEL - Het zit er niet in dat de Tozoregeling wordt versoepeld: de Tweede Kamer heeft in meerderheid tegen het voorstel van Kamerlid Gijs van Dijk gestemd om de leeftijdsgrens van de coronavergoeding voor ondernemers af te schaffen. In mei beklaagde de Texelse Sophie Brugemann (20) zich er nog over dat ze naast de vergoeding greep, hoewel ze wel een volledige baan heeft als weddingplanner.

Van Dijk stelde voor 10 miljoen euro extra uit te trekken voor de Tozo-uitkering, zodat ook de ondernemers van 20 jaar en jonger deze konden krijgen. Nu moeten ze genoegen nemen met een bedrag van bijna 260 euro, een kwart van wat ze zouden krijgen als ze ouder waren.

Het Kamerlid vond het niet meer dan logisch dat ook jongeren de maximale vergoeding krijgen. "Immers vanaf 18 jaar zijn deze ondernemers volwassen en betalen zodoende ook het volledige bedrag voor de zorgverzekering, de huur en de boodschappen." Met de lage vergoeding lukt dat volgens hem niet. Hij wilde dat de Tozovergoeding ook nog met terugwerkende kracht zou gelden. Daarvoor werd een bedrag van 10 miljoen nodig geacht.

De Kamer was het echter niet met hem eens: 71 van de 150 leden stemden voor, waardoor er nipt geen meerderheid voor was. Teleurstellend, vond Van Dijk: "Dit was voor ons de manier om het eventueel op te lossen."

Sophie teleurgesteld

Ook de Texelse Sophie is teleurgesteld in de uitkomst. "Ze investeren niet in de jeugd, terwijl wij juist de toekomst van het land zijn. In feite vinden ze deze doelgroep minder belangrijk wanneer het gaat om 'geld krijgen'. Maar als het gaat om 'geld geven' zijn we wel oud genoeg. Ik vind dat gewoon onwijs krom."

Ze strijdt er ondertussen voor om het hogere bedrag dat ze per ongeluk al van de gemeente had gehad, te mogen houden. Ze heeft er onlangs een bezwaar tegen ingediend. De uitkomst hoort ze waarschijnlijk na de zomer.