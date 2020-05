Kamervragen over jonge ondernemers die door leeftijd lagere vergoeding krijgen

Het Kamerlid vindt het onbegrijpelijk dat jongeren zoals de Texelse Sophie buiten de boot vallen. Wat hem betreft hebben zij net zoveel recht op de volwaardige vergoeding als alle andere zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt.

De 20-jarige vertelde gisteren tegen NH Nieuws dat ze al van jongs af aan moet knokken voor haar bestaan als ondernemer en dat deze afwijzing de zoveelste klap is. Door haar leeftijd heeft ze maar recht op een kwart van het bedrag dat ze wel had gekregen als ze 21 jaar was. "Treurig en discriminerend vind ik het, dat ik als zelfstandige jonge ondernemer van 20 jaar niet serieus word genomen in deze maatschappij. Want als ik 21 was geweest, hadden jullie mij wel als een serieuze ondernemer behandeld en mij wel het bedrag uitgekeerd."

Niet mee eens

Het Tweede Kamerlid van de PvdA is het met haar eens, zo blijkt uit de vragen. Hij stelt onder andere de vraag hoe het mogelijk is 'om in Nederland rond te komen met een inkomen van 259,78 euro per maand'. Jonge ondernemers worden uitgesloten van deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers vanwege het argument dat ouders de plicht hebben hun kind te onderhouden tot die 21 jaar is. Daar is hij het niet mee eens. "Mede omdat ouders slechts tot 18 jaar de kinderbijslag en kindgebonden budget ontvangen."

Van Dijk roept daarnaast op ook studerende zelfstandigen financieel te ondersteunen. Bij voorkeur moeten de jongeren met terugwerkende kracht een vergoeding krijgen. Hij zal voor deze zaak in het aankomende debat over het nieuwe noodpakket aandacht vragen.