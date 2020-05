Weddingplanner Sophie (20) krijgt geen coronavergoeding 'omdat ze te jong is'

TEXEL - Hoewel ze al jaren haar eigen bedrijf heeft als weddingplanner, krijgt de 20-jarige Sophie Brugemann geen volwaardige 'coronavergoeding'. Deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt pas voor ondernemers vanaf 21 jaar, door haar leeftijd heeft ze maar recht op een kwart ervan. En dat vindt de Texelse oneerlijk: "Ik houd er niet van om het woord te gebruiken, maar dit is pure leeftijdsdiscriminatie. Ik mag tijdelijk niet werken, betaal wel belasting en als ik eens iets moet krijgen word ik niet serieus genomen. Wat maakt mij minder dan iemand van 21?"

Privéfoto

Sophie deed haar verhaal in een hartenkreet op Facebook. "Treurig en discriminerend vind ik het dat ik als zelfstandige jonge ondernemer van 20 jaar niet serieus word genomen in deze maatschappij. Want als ik 21 was geweest hadden jullie mij wel als een serieuze ondernemer behandeld en mij wel het bedrag uitgekeerd." Ze kan op veel bijval rekenen van anderen. "Dit slaat h-e-l-e-m-a-a-l nergens op", "Compleet gestoord" en "Echt te belachelijk voor woorden". Het zijn zomaar wat reacties. Maar het zit de Texelse dan ook hoog. De vergoeding was bedoeld om haar vaste lasten mee te kunnen betalen. Door de coronacrisis heeft ze namelijk bijna geen werk meer als weddingplanner. "Het is eigenlijk praktisch onmogelijk geworden voor mij om mijn beroep uit te oefenen. Ook als er straks weer 100 mensen bij elkaar mogen zijn: dan kan een bruiloft alleen in de buitenlucht worden gehouden. Maar wat als het regent? Dan heb ik geen alternatief. Dat kan niet." Bedrijf begonnen op 16e Van de 60 bruiloften heeft ze er nu nog maar 15 over. De eerste is op 11 juli. "Normaal begint mijn seizoen eind april, maar nu moet ik maar naar volgend jaar gaan kijken. Ik heb dit jaar praktisch geen seizoen gedraaid." Ze begon haar eigen bedrijf op haar zestiende en sinds haar zeventiende woont ze op zichzelf. Naast dat ze haar werk heel leuk vindt, heeft ze de inkomsten dus ook hard nodig. "Anders kan ik mijn huur niet betalen." Om gezondheidsredenen kon de nu 20-jarige Sophie niet studeren, waarna ze besloot te gaan werken. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Ik heb voor mijn plekje moeten vechten, want het wordt je als jongere niet gemakkelijk gemaakt om te gaan ondernemen", vertelt ze. "Zo mag je je bijvoorbeeld niet zelfstandig inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dat moet via de ouders gaan, en kun je als jonge ondernemer geen zakelijke rekening openen." (Tekst gaat verder onder het blokje.)

Jonge ondernemers Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel waren er op 1 januari 2020 in Nederland 21.726 ondernemers onder de 21 jaar. Slechts 168 hiervan zijn 14 jaar of jonger. Een kleine tweeduizend ondernemers zijn minderjarig, iets minder dan de helft (9.979) is 20 jaar oud. Het blijft een klein aantal: vergeleken met alle ondernemers gaat het maar om 1,2 procent.

Toch liet ze zich er niet door tegenhouden. Ze was vastbesloten van haar passie (ze was als kind al gefascineerd door de bruiden die haar moeder als bruidsfotograaf vastlegde) haar beroep te maken. Inmiddels werkt ze full-time en kan ze leven van haar werk. Nu ze door de coronacrisis haar werk niet mag uitvoeren, voelt ze zich voor de zoveelste keer in de steek gelaten. De uitkering van 1.052 euro die ze uitbetaald had gekregen, moet ze terugbetalen, kreeg ze vandaag te horen. In plaats daarvan heeft ze maar recht op een bedrag van 250 euro, zoals dat geldt voor alle zelfstandig ondernemers van onder de 21 jaar. Sophie: "Ik heb al jaren mijn eigen bedrijf, woon op mezelf en betaal net als ieder ander belasting. Maar als ik eens iets nodig heb, ben ik te jong. Ik snap echt niet hoe dit in Nederland kan. Dit is gewoon pure leeftijdsdiscriminatie. Ik snap wel dat je ergens een lijn moet trekken, want de meeste jongeren van mijn leeftijd wonen nog thuis en hebben aan die 250 euro genoeg. Maar ik moet mezelf onderhouden en ik weet echt niet hoe ik dit zo moet doen." Daarnaast vindt ze het vooral heel erg oneerlijk. "Ik weet dat dit het risico van de ondernemer is. Maar wat maakt mij minder dan iemand van 21? Alleen maar die twaalf maanden verschil."