Texelse Sophie (19) heeft haar eigen trouwbedrijf: “Ik zeg mijn leeftijd nooit”

TEXEL - Waar anderen op hun zestiende op kamers gaan, organiseerde de Texelse Sophie al een complete bruiloft. Inmiddels is de 19-jarige professioneel weddingplanner, ceremoniemeester én stylist. "Ik ben opgegroeid met trouwen en Texel is één grote trouwlocatie!"

Ze is kneiterdruk met de voorbereidingen voor alle trouwerijen komend jaar, maar Sophie Brugemann had toch even tijd om te bellen met NH Nieuws. "Ik heb net een photobooth voor op de bruiloften gemaakt." Met haar eigen trouw-bedrijf Trouwen Texel heeft ze inmiddels al meer dan honderd bruiloften georganiseerd. "Veel mensen zeggen dat je bruiloft de mooiste dag uit je leven is. Ik vind het een dag waarop je de liefde viert met de mensen die je lief hebt, op een manier zoals jij het wil."

En volgens de in Den Burg opgegroeide ondernemer kan dat het allerbeste op Texel. "Je mag hier overal trouwen: op het strand, in het bos, in de stad. Dat biedt zoveel mogelijkheden voor mij, maar ook voor de stellen." Hieronder één van de stellen voor wie ze de complete bruiloft regelde.

Trouwen kan op Texel overal, bijvoorbeeld op het strand / Foto: Sophie Brugemann

Wegens ziekte heeft Sophie haar middelbare school niet afgemaakt. De passie voor trouwen ontstond al toen ze jong was. "Ik ben opgegroeid met trouwen; mijn moeder was bruidsfotograaf en ik ging vroeger vaak met haar mee naar bruiloften. Ik wilde altijd weten hoe de bruid er uitzag." Toen besloot ze op haar zestiende van haar passie haar beroep te maken. Inmiddels kan Sophie zelfs rondkomen van haar onderneming; het is haar fulltime job. Ze verdeelt haar werkdagen in zomer- en winterwerkdagen. In het zomerseizoen zijn er namelijk veel bruiloften en 's winters is ze druk met de voorbereidingen. "Ik ga langs bij leveranciers, ga in gesprek met de bruidsparen en ik kijk naar de groeimogelijkheden van mijn bedrijf." Op je negentiende al je eigen bedrijf; wordt het je nooit teveel? "Het kan echt heel druk zijn, meestal in de zomer, maar door dan bijvoorbeeld de natuur in te gaan kan ik echt even opladen. Dat moet ik dan wel inplannen, want niemand anders gaat dat voor je doen. In de winter heb ik daar wel wat meer tijd voor", zegt de ambitieuze Texelse.

Naast bruiloften is Sophie's grote passie catamaran-zeilen. "Ik plan sowieso één vrije dag in het jaar waarop ik geen bruiloften heb. Op die dag is de ronde van Texel, 's werelds grootste catamaran-zeilrace." Het is niet altijd makkelijk als je zo jong bent. "Je loopt het risico dat mensen je niet serieus nemen of geen vertrouwen in je hebben." Maar daar heeft Sophie een tactiek voor: "Ik zeg mijn leeftijd nooit, behalve als ze ernaar vragen, maar je moet eerst laten zien wat je kan. In gesprekken met het bruidspaar win ik vaak hun vertrouwen." Op zo'n eiland kan het best weleens voorkomen dat het weer niet meezit! Hoe ga je daarmee om? "Ik heb altijd een plan B, C en D. We hadden zelfs een keer windkracht 10, maar het bruidspaar wilde buiten trouwen, zelfs toen het begon te regenen. Ik heb toen gekleurde poncho's gehaald, het was een leuk gezicht, net allemaal teletubbies."

Sophie Brugemann