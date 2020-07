Na wekenlange topdrukte keert rust terug op Huizer afvalscheidingsstation

HUIZEN - Lange rijen met auto's en aanhangwagens met afval en soms wel een kwartier wachten voordat je het terrein op mocht: het Huizer afvalscheidingsstation van de GAD kijkt terug op maanden met topdrukte. Maar de ergste drukte is achter de rug, waardoor het scheidingsstation weer haar normale openingstijden gaat hanteren.

Het was de afgelopen maanden druk op de afvalscheidingsstations. Door de coronacrisis bleken we allemaal aan het opruimen geslagen. Dat merkte niet alleen het Huizer afvalscheidingsstation, maar ook de collega's van het Weesper, Bussumse en Hilversumse station. De lange rijen met auto's stonden overal.

Een ander probleem was dat er veel meer afval werd gedumpt op straat in Huizen, omdat bewoners geen zin hadden om lang in de rij te staan om hun vuil weg te brengen. Dat tot woede van burgemeester Niek Meijer.

Om de drukte beter aan te kunnen, besloot afvalverwerker GAD half april al dat de afvalscheidingsstations vaker open moesten. Dat betekende extra openingsdagen of langer op een dag open.

Aantal bezoekers neemt sterk af

Het aantal bezoekers neemt de laatste tijd sterk af, de files zijn verleden tijd. Als laatste afvalscheidingsstation keert Huizen daarom ook weer terug naar de normale openingstijden, wat betekent dat het station op maandag weer dicht is.

Toch gelden er ook de komende tijd nog maatregelen om er voor te zorgen dat de drukte beheersbaar blijft. Er zijn slagbomen geplaatst om het aantal bezoekers te reguleren.