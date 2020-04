Gooise afvalscheidingsstations extra open om topdrukte tegen te gaan

BUSSUM - Er wordt dan wel opgeroepen om alleen te komen als het strikt noodzakelijk is, toch is het al weken ontzettend druk bij de Gooise afvalscheidingsstations. Afvalverwerkingsbedrijf GAD heeft besloten om de stations nu extra te openen om de drukte te spreiden.

Hoewel het dus vaker mogelijk wordt om afval te komen brengen, blijft de GAD oproepen om alleen te komen als dat strikt noodzakelijk is. Daarnaast mogen er per auto maar twee mensen komen. De toegang van de scheidingsstations blijft beperkt.

De afgelopen weken staan er nagenoeg elke dag lange files voor de afvalscheidingsstations met mensen die hun grof vuil willen komen brengen. Soms loopt de wachttijd op tot een uur. Afgelopen week was het in Bussum zelfs zo druk dat de weg naar het scheidingsstation even afgesloten moest worden.

Corona in 't Gooi'

