Zelfs 'Vinoloog van het Jaar' vindt het lastig om wijnjaren te benoemen

Carper is in het dagelijks leven wijnliefhebber, vinoloog, registervinoloog en met zijn eigen bedrijf Carper Vinum organiseert hij wijncursussen en wijnproeverijen. De Zaandammer is gedreven en noemt wijn 'zijn passie'. Winnen wilde hij graag. Hij deed niet voor niets al een paar keer eerder mee aan de wedstrijd, maar wist nog niet eerder te winnen.

Eindelijk gelukt

De beste wijnproever van het land lacht nog na als hij denkt aan de winst. "Het is nu eindelijk gelukt," zegt hij blij terwijl hij vertelt wat hij allemaal moest doen om er met de titel vandoor te gaan. "In de eerste ronden kregen we vier wijnen uit hetzelfde gebied om te proeven. Er waren een heleboel mensen die dachten dat het om de Elzas ging, maar ik dacht 'Nee, dat moet de Loire zijn'." Zijn neus liet hem hier niet in de steek want Carper had het goed.

"Natuurlijk kun je je vergissen maar in deze ronde had ik weinig twijfels. Ik rook de Sauvigon Blanc en dan zit je al op een heel ander spoor dan wanneer je uitgaat van een Muscat uit de Elzas. Maar ik rook het 'grassige' in de Sauvigon en bleef bij mijn keuze." Gelukkig voor hem was dat de juiste beslissing, waardoor hij de eerste helft van de concurrentie al achter zich liet.