Na 40 jaar terug in Hilversum om wijngaard te beginnen: "It's a labour of love"

HILVERSUM - Hij woonde 40 jaar in Canada maar kwam speciaal terug naar Hilversum om zijn droom te verwezenlijken. "De Wijngaard Zonnestraal is de reden en ik heb er geen spijt van. It's a labour of love", aldus Alfred Visser.

NH Nieuws

Op de grens van Hilversum en Loosdrecht begon Visser in 2014 de wijngaard. Hij pacht de grond van de gemeente Hilversum op de plek waar eerst moestuintjes stonden. "Er komt heel veel werk bij kijken. Je wordt er niet rijk van en de eerste vijf jaar is het investeren, maar het is mijn pensioenplan dus het is het allemaal waard", vertelt de geboren en getogen Hilversummer.

Quote 'Je hoeft geen zonovergoten hellingen te hebben voor een wijngaard.' ALFRED VISSER