Weinig coronaboetes in West-Friesland: "Een waarschuwing is vaak voldoende"

WEST-FRIESLAND - We hebben deze lente allemaal moeten wennen aan de nieuwe coronamaatregelen en de manier waarop de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd werd. Hoe streng is de handhaving in de West-Friese gemeenten? Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat er weinig boetes zijn uitgeschreven, met name sinds de laatste versoepelingen.

Gemeente Stede Broec eindigt op de tweede plaats en deelde de afgelopen maanden negen boetes uit aan overtreders van de afstandsregel. Daarna volgt gemeente Medemblik met zeven boetes en in Enkhuizen werd slechts één bekeuring uitgeschreven aan een horecagelegenheid omdat deze vóór 1 juni geopend was.

"We handhaven nog steeds op coronaregels, maar het maakt nu weer meer onderdeel uit van onze reguliere controlerondes", aldus een woordvoerder van de gemeente Hoorn. In Hoorn was er vooral in de beginperiode sprake van samenscholing door jongeren. Ten opzichte van andere gemeenten werden daar de meeste coronaboetes uitgeschreven: 46 stuks. De voornaamste oorzaak daarvan is samenscholing. "Als je zeven mensen in één keer bekeurt, kunnen de aantallen snel oplogen", aldus woordvoerder Jara Hof van gemeente Hoorn.

In totaal werden er in de zeven West-Friese gemeenten 76 coronaboetes uitgeschreven voor het niet naleven van de anderhalvemetermaatregel. De meeste boetes waren in april en mei gegeven. De afgelopen weken zijn er zelfs helemaal geen boetes meer uitgedeeld.

Ook in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten) moesten er prioriteiten worden gesteld en is er extra handhaving ingeschakeld. "We handhaven op excessen en op de indeling van de terrassen bij de horeca. Uitgangspunt is dat mensen elkaar aanspreken op de anderhalvemeter-regel. In verreweg de meeste gevallen gaat dat goed. Hoewel wij extra handhavers hebben kunnen inzetten, is de handhaving op andere terreinen wat minder geweest."

In verschillende gemeenten werden er extra handhavers ingezet. Maar alsnog moesten er keuzes worden gemaakt en schoot de handhaving op andere vlakken daardoor tekort."We hebben de prioriteit tijdelijk moeten verschuiven. In een bepaalde periode hebben we dus minder op andere overtredingen in de openbare ruimte kunnen handhaven", laat een woordvoerder van gemeente Hoorn weten.

In Medemblik werden er zeven boetes uitgedeeld voor het overtreden van de anderhalvemetermaatregel. "Inwoners hebben zich over het algemeen heel goed aan de maatregelen gehouden. Er zijn een paar zogenaamde 'hotspots' die we actief controleren. We huren extra BOA's in om het rooster rond te kunnen maken. Ook BOA's van de Omgevingsdienst ondersteunen ons", laat gemeente Medemblik in een reactie weten.

De viertal boetes die in gemeente Opmeer werden uitgeschreven, kwamen door samenscholing. Ook daar was de vraag naar handhaving, groter dan de bezetting. "Er was veel vraag naar de regionale inzet van BOA's. Handhaving gebeurt in onze gemeente met name op basis van gezond verstand, dat werkt de-escalerend en werkt doeltreffend."