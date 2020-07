100 deuntjes voor Den Helder: muzikale steun voor Jutters in coronatijd

DEN HELDER - Stoelen aan de kant, accordeon op schoot en actie. Het is al maanden een vast ritueel voor Jack en Vrouwke van Pel uit Drachten. De 'Jutters' maken muziekfilmpjes om hun oud-stadgenoten in Den Helder een hart onder de riem te steken in coronatijd. Komende week maken zij het honderste filmpje.

Vrouwke en Jack van Pel zijn al een tijdje 'beroemdheden' op de Helderse facebookpagina Je bent Jutter Als... en dat begon met een foto, vertelt Vrouwke: "Het was het begin van de coronatijd. Iedereen was angstig en ik zeg tegen Jack: 'Ga even wat muziek spelen in de tuin.' Ik plaatste een foto van en iemand uit Den Helder vroeg: 'Zit er geen geluid bij?'"

Soerabaja

Inmiddels staan er al tientallen filmpjes op Helderse Facebookpagina met stukjes tekst van Vrouwke. Er komen tientallen reacties op, waaronder blije en ontroerende. Jack: "Er was een mevrouw uit Den Helder. Haar man kwam uit Soerabaja en was net een jaar geleden overleden. Precies op die dag speelde ik Soerabaja van Anneke Grönloh. Dat doe je iets."

Altijd Jutter

Ook al woont het echtpaar (58 jaar getrouwd) al jaren in Friesland, ze zijn geboren en getogen in Den Helder. Vrouwke: "Een Jutter blijft een Jutter, waar hij ook zit in de wereld. Door de muziekfilmpjes hebben we ook weer contact met oud-klasgenootjes en collega's."

Now is the hour

Nu de verspreiding van het coronavirus aan het afzwakken is en iedereen weer wat meer vrijheid krijgt, houden Jack en Vrouwke het binnenkort voor gezien. Ze sluiten af met 'Now is the hour', een afscheidslied van de Maori's. "Je kunt wel blijven door gaan, maar dan zeggen ze: Daar komt Heintje Davids weer," zegt Jack lachend. "Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het heeft me aangegrepen."