Senioren maken samen met studenten eigen muziekinstrumenten: "Het was zo warm"

MIDDENBEEMSTER - Onder begeleiding van een organist schalde donderdagmiddag de muziek door de gangen van wooncentrum Middelwijck in Middenbeemster. Senioren hebben vorige week zelf instrumenten gemaakt en vanmiddag werden ze uitbundig gebruikt. "Het was zo warm", aldus een bewoonster.

Voor een schoolproject moesten de studenten van de opleiding Leisure en Eventsmanagement in Diemen een evenement organiseren voor een doelgroep die tijdens de coronacrisis getroffen zijn. Het groepje waarin studenten Maud Spoor en Jenairo Cairo zitten besloten om muziekinstrumenten te knutselen met ouderen en deze vervolgens te gebruiken.

"Ik had niet verwacht dat het zo goed ontvangen zou worden", vertelt Maud over het project 'Knutsel en connect'. "We hebben onderzocht wat de ouderen echt missen. Dat was vooral het samenzijn, het kopje koffie en de muziek. Vanuit de zorginstelling organiseren ze veel muziekactiviteiten en na wat brainstormen kwamen we op dit idee."

Ondanks het mindere weer zaten de ouderen droog onder een tent en onder een afdak en konden zij toch een leuke middag hebben. "Van alles wat ik gehoord heb, vonden de ouderen het heel fijn", zegt Jenairo. "Ze hadden het echt nodig. Ik ben wel trots dat ik op deze manier iets voor de ouderen heb kunnen betekenen."