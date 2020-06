Theaterprogramma helpt lokale artiesten en ondernemers: #SteunLokaalMuziekDiner

"We zijn zo blij dat we weer van start kunnen," vertelt programmeur Kim Smit van De Kampanje. "Het was wel even bedenken hoe je een voorstelling maakt voor dertig mensen. Dat is niet zo leuk voor een artiest. Toen kwam een collega met het idee van het Steun Lokaal Muziek Diner."

Het lokale muziekduo Andy & Saskia bijt het spits af. Saskia Hoogerbrugge staat te springen om weer op te kunnen treden. "Na al die maanden niks gedaan te hebben is dit geweldig. Het is een prachtig initiatief. Muziek is mijn lust en mijn leven en als je niet kunt optreden is dat heel naar."

Bloemen mee haar huis

Vanavond staat er een drie-gangen-diner op het menu met producten van lokale ondernemers. Kim Smit: "We hebben vis van de lokale visboer, kaas uit de stad. Op tafel komt een bloemetje van de lokale bloemist. Gasten mogen de bloemen mee naar huis nemen en we hebben bier van lokale brouwers."

De voorstelling van vanavond is uitverkocht. Tot grote vreugde van Saskia: "Ja, bijzonder. Er moesten minimaal twintig mensen komen en ik zag gisteravond dat het uitverkocht is. Ik ben heel blij met de steun en dat er maar velel voorstellingen mogen volgen."

De komende voorstellingen zijn uitverkocht. Alleen in juli en augustus zijn nog wat plekken vrij.