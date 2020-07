OM eist tien maanden jeugddetentie tegen verdachten roofmoord Hoofddorp

HOOFDDORP - Het Openbaar Ministerie eist dat de verdachten van de roofmoord in Hoofddorp tien maanden in jeugddetentie gaan. Daarnaast moeten zij in behandeling. De twee jongens worden ervan verdacht de 64-jarige Tom te hebben beroofd en om het leven te hebben gebracht terwijl hij stond te pinnen bij winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp.

De 64-jarige Tom werd in december vorig jaar het slachtoffer van de roofmoord waarvan de twee jongens uit Hoofddorp zelf verdacht worden. Samen met zijn vrouw stond Tom te pinnen aan de Markenburg, waarna hij tijdens het pinnen werd beroofd en doodgestoken in een worsteling met de twee minderjarige jongens.

De verdachten hebben verklaard het vreselijke gevolg van hun actie niet te hebben gewild. Dat risico werd door hen niet gezien, maar volgens het OM was het er wel. De officier van justitie zei daarover tijdens de zitting: ‘’Als je een groot, scherp mes meeneemt bij een beroving, al is het om mee te dreigen, is er een enorm risico dat je dat mes ook op een andere manier gaat gebruiken: om mee te steken. Met alle gevolgen van dien.’’

De eis van het OM is zojuist bevestigd door persofficier Dikran Sarian aan NH Nieuws. Volgens Sarian zouden de twee ook een behandeling moeten ondergaan en zich moeten houden aan een aantal bijzondere voorwaarden. Hij vertelt dat de eis van het OM laag lijkt, maar gezien de jonge leeftijd van de verdachten en een bewezen ontoerekeningsvatbaarheid, is er twee maanden minder dan het maximum van twaalf maanden geëist.

Dramatische sfeer

De zaak wordt achter gesloten deuren afgewerkt, maar Sarian schetst de sfeer in de rechtszaal vandaag: "Bij zo'n ernstig feit, waarbij iemand het leven heeft gelaten, is de sfeer ontzettend dramatisch. Daar wordt door de rechtbank dan ook veel aandacht aan geschonken". Zo heeft de advocaat van de nabestaanden en het slachtoffer een schadevergoeding ingediend. "De hoop van het OM is dan ook dat dat wordt toegewezen", vertelt Sarian.

De roofmoord heeft een enorme impact gemaakt op de wijk, zo vertelde voorzitter van de wijkraad Toolenburg Trudy Kuis eerder aan NH Nieuws. "Er is een enorme schok door de wijk gegaan. Je moet je voorstellen, dit is het kloppende hart van de wijk Toolenburg. Iedereen doet hier zijn boodschappen. Ik heb me nooit onveilig gevoeld, tot die bewuste dag."

Nooit meer hetzelfde

De omgeving van de pinautomaat zal voor Trudy nooit meer hetzelfde zijn. "Ik vind het nog steeds een lastige plek. Je loopt niet meer onbevangen over de parkeerplaats. Deze plek blijft altijd met die 16e december verbonden."

Sarian legt uit dat bij jeugdzaken, ongeacht de maatschappelijke onrust, met name van belang is dat de jeugdigen in hun groei en ontwikkeling worden geholpen. "Naast de gevangenisstraf is daarom ook een soort 'jeugd-tbs' geëist."

Nu het Openbaar Ministerie de strafeis heeft uitgesproken, is het wachten op de uitspraak van de rechter. Deze wordt over twee weken verwacht en zal wel openbaar zijn.