Amstelland Rechtbank behandelt vandaag verdachten van dodelijke steekpartij Hoofddorp

HOOFDDORP - Vanmiddag buigt de rechtbank in Haarlem zich over twee minderjarigen die verdacht worden van de dodelijke steekpartij in Hoofddorp waarbij in december vorig jaar de 64-jarige Tom om het leven kwam. Ze maakten nauwelijks iets buit.

De roofmoord die op 16 december plaatsvond heeft een enorme impact gemaakt op de wijk, zo vertelt voorzitter van de wijkraad Toolenburg Trudy Kuis. "Er is een enorme schok door de wijk gegaan. Je moet je voorstellen, dit is het kloppende hart van de wijk Toolenburg. Iedereen doet hier zijn boodschappen. (...) Ik heb me nooit onveilig gevoeld, tot die bewuste dag." De omgeving van de pinautomaat zal voor Trudy nooit meer hetzelfde zijn. "Ik vind het nog steeds een lastige plek. Je loopt niet meer onbevangen over de parkeerplaats. Deze plek blijft altijd met die 16e december verbonden." Ook de predikant van de kerk om de hoek van het winkelcentrum, Coen Wessel, beaamt dat de impact groot is geweest. "Het was natuurlijk een hele grote schok. Het blijft voor de familie natuurlijk vreselijk."

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Tocht van licht Wessel denkt wel dat het grootste gevoel van onveiligheid inmiddels is weggeëbd. In zijn ogen mede door de 'tocht van licht' die een paar dagen na de dood van Tom werd georganiseerd om gezamenlijk stil te staan bij het verlies van de man. "Het gaf iets van verbondenheid maar ook van veiligheid." De jonge leeftijd van de verdachten maakt ook indruk op de buurt. Trudy: "Als het zo is, is het natuurlijk verschrikkelijk. Die hebben natuurlijk ook ouders en verzorgers en dat lijkt me echt afschuwelijk. Ik hoop dat daar goede zorg voor komt. Dit is niet normaal." De behandeling van de zaak vindt achter gesloten deuren plaats. Dit is gebruikelijk bij een zaak waar minderjarigen voor de rechter verschijnen.