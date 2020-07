Grote brand legt twee Alkmaarse bedrijven in de as, derde bedrijf zwaar beschadigd

ALKMAAR - In een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar heeft vannacht een enorme brand gewoed. Het sein brand meester is inmiddels gegeven. De brandweer zal vanochtend nog enige tijd bezig zijn met nablussen en opruimen.

Het getroffen pand staat aan de Berenkoog, zo meldt de Veiligheidsregio op Twitter, en heeft 'veel schade opgelopen'. Het gaat om een pand waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd, al kan de Veiligheidsregio nog niet zeggen welke bedrijven dat zijn.

Twee bedrijfsunits verloren

Van de vijf bedrijfsunits in het verzamelgebouw moeten er twee als verloren worden beschouwd. Een van de units is zwaar beschadigd, twee anderen zijn behouden gebleven. Toen de brand uitbrak, was er niemand aanwezig.

De brandweer is sinds 3.00 uur ter plaatse. De enorme vlammenzee werd onder meer vanuit een hoogwerker bestreden, zo is te zien op foto's. Ook naastgelegen panden werden natgehouden, om zo te voorkomen dat het vuur zou overslaan.

Om de brandweer ruimte te geven zijn enkele straten aan de noordkant van het bedrijventerrein afgesloten. Het gaat om de Berenkoog zelf, maar ook om de Otterkoog en de Hazenkoog.

Rookoverlast in Heerhugowaard

Een woordvoerder liet vannacht aan NH Nieuws weten dat omwonenden 'rookoverlast ervaren', en daarom het advies kregen ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. De rook trok vooral over de aangrenzende Heerhugowaardse wijk Butterhuizen, maar ook in andere delen van de stad en daarbuiten werd de brand opgemerkt. Uit metingen in de omgeving is gebleken dat het niet om 'gevaarlijke concentraties' ging. Inmiddels lijkt de ergste overlast voorbij.

Vanwege het tijdstip en de relatief beperkte overlast is besloten geen NL Alert te versturen. "Want daarmee maak je echt alle mensen in een groot gebied wakker." Voor asbest hoeven omwonenden niet te vrezen, vult de woordvoerder aan, 'want het is geen asbestverdacht pand'.