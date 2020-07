Beelden tonen ravage na urenlange brand in Singelgarage Alkmaar

ALKMAAR - De schade aan de Singelgarage is groot, nadat hier vanmorgen vroeg een grote brand uitbrak. Er zijn tientallen auto's beschadigd geraakt door het vuur dat zo'n vijf uur woedde.

Op bovenstaande videobeelden is een deel van de schade in de parkeergarage te zien. De Veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat alle auto's op de tweede verdieping schade hebben opgelopen.

Twee auto's gebrand

"Uiteindelijk hebben er maar twee auto's echt gebrand, maar alle voertuigen op die etage hebben last van brand-, rook- en restschade. We weten ook dat de brand niet is ontstaan bij een elektrische auto, maar dat er wel een elektrische auto heeft gebrand."

De elektrische auto wordt op dit moment uit de garage getakeld en vervolgens naar Leiden gebracht waar de auto in een speciaal dompelbad wordt gekoeld.