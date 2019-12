Alkmaarse bedrijven volledig verwoest door brand: "Veertien jaar levenswerk"

ALKMAAR - De brand die vanmorgen woedde in het bedrijfsverzamelpand aan de Alkmaarse Hazenkoog had een verwoestende kracht, wordt goed duidelijk bij daglicht. De brand is onder controle en op dit moment worden de nog staande muren gesloopt. "Dit is verschrikkelijk. Veertien jaar levenswerk."

Dat zegt één van de emotionele huurders van het pand dat het meest getroffen is door de brand. Het gaat om een autoonderdelendealer, genaamd Hyundai Parts Alkmaar, dat in handen is van vader en zoon. "Het enige dat over is, is oud ijzer", aldus de zoon, die verder niets kwijt wilde aan NH Nieuws. De brand ontstond vanmorgen rond 04.00 uur. Een uur later werd er NL-Alert uitgestuurd vanwege de vele rookontwikkeling en geur die daarbij vrijkwam.

Lees ook Play Alkmaar Grote brand op Alkmaars industrieterrein Beverkoog: veel stank en rook

Verslaggever Anne Klijnstra maakt de balans op aan de Hazenkoog, waar de schade inmiddels goed zichtbaar is: "Er is niets van over. Het is een grote puinhoop. De brandweer is nu aan de achterkant de gaskraan aan het afsluiten. Dan zou de brand volledig uit zijn." In het bedrijfsverzamelgebouw zitten zo'n zestien bedrijven. De brand zou ook zijn ontstaan aan de achterkant van het gebouw. Hoe dat is gebeurd, is nog niet precies duidelijk.

Brand Alkmaar NH Nieuws

Brand Alkmaar NH Nieuws

Rook komt uit het Alkmaarse pand op bedrijventerrein Beverkoog NH Nieuws

Een buurman zegt tegen NH Nieuws: "Het enige geluk dat we hebben, is dat er geen gewonden zijn gevallen." Hij staat met andere ondernemers te kijken naar de smeulende auto-onderdelen.

Quote "Heel Heerhugowaard meurt naar verbrand rubber" Inwoner Heerhugowaard

Er hangt een sterke verbrande autobandengeur, die zelfs in Heerhugowaard te ruiken is. "Heel Heerhugowaard meurt naar verbrand rubber", aldus een inwoner van de gemeente op Facebook. De eerste beelden van de heftige brand:

Er zitten veel bedrijven op het bedrijventerrein Beverkoog, dat bestaat uit verschillende straten, zoals Berekoog (de hoofdstraat), Otterkoog en Hazenkoog. Voor mensen met vragen over de brand, schadelijkheid van de rook en toegangelijkheid van hun pand is een informatiepunt beschikbaar. Een deel van Beverkoog was uren afgesloten. Inmiddels is het grootste deel vrijgegeven, in ieder geval voor mensen te voet, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten aan NH Nieuws. Zo zag het pand eruit vóór de brand.