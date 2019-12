Grote brand op Alkmaars industrieterrein Beverkoog: veel stank en rook

ALKMAAR - Bij een bedrijfsverzamelpand aan de Hazekoog op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is vanmorgen een grote brand uitgebroken. In de omgeving is veel stank en rook en het terrein is gedeeltelijk gesloten.

De brand, die rond 4.00 uur werd ontdekt, is nog niet onder controle en er is nog steeds kans op uitbreiding, laat de Veiligheidsregio weten aan NH Nieuws. De brand woedt in het rode pand op de onderstaande foto.

Google Maps

Het pand is niet meer te redden. "Het gebouw is helemaal zwart", aldus Mariëtte Bakker van de Veiligheidsregio. Het zou een auto-onderdelenbedrijf zijn. De schade aan aangrenzende panden is vooralsnog alleen rookschade. De bedrijven ernaast staan nog niet in brand. De brandweer probeert Bovag autobedrijf Swart, links van het rode pand, te redden. Het bedrijf aan de andere kant, Agip, loopt geen gevaar. Bedrijven gesloten Er zijn delen van het bedrijventerrein Beverkoog afgesloten, maar het stuk tussen de Otterkoog naar Hazenkoog (het blok voor de brand) is inmiddels vrijgegeven. "Werknemers kunnen lopend naar hun werk." Rond negen uur wordt er een informatiepunt geopend voor alle bedrijven in het gebied op de hoek van Berenkoog en de Otterkoog. Bekijk hier de eerste videobeelden van de brand.

Geur- en rookoverlast Mensen die wonen of werken rondom dit gebied kunnen rook- of geuroverlast ervaren, maar mogen wel naar buiten 'om naar een andere bestemming te gaan'. Er is geen gezondheidsrisico; dit is gebleken na metingen.

Omwonenden kregen rond 5.17 uur een melding. Veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren dicht te houden. "Er is veel rookontwikkeling richting Heerhugowaard en Langedijk." Op Facebook klagen meerdere Alkmaarders van 'een ongelooflijke stank in huis'. Bekijk hier foto's van de brand.

Er woedt op dit moment een grote brand op bedrijventerrein Beverkoog

De brand is om precies te zijn aan de Hazekoog

De brandweer probeert met man en macht te blussen

Er is schade bij meerdere bedrijven

Houd deuren en ramen gesloten, luidt het advies

