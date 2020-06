'Zorg dat Wilhelminasluis snel open gaat: schepen moeten 16 uur omvaren'

ZAANDAM - De Wilhelminasluis is al sinds afgelopen vrijdag gesloten voor de scheepvaart. De schippers zitten met de handen in het haar, want zolang de nieuwe situatie nog niet veilig is, moeten ze maar liefst 16 uur omvaren. Hans Stammes, regio-voorzitter van branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer is het helemaal zat en wil dat er meer haast wordt gemaakt.

De Wilhelminasluis werd vorige week vrijdag abrupt afgesloten voor alle scheepvaart. De reden was dat de bedienaars van het sluizencomplex onvoldoende zicht hebben om de sluis veilig te kunnen bedienen.

"Met name het scheepvaartverkeer dat de sluiskolk in en uitvaart en de navigatieverlichting geven tegenstrijdige beelden. En er is momenteel geen spreekverbinding mogelijk om snel in te kunnen grijpen, indien nodig", zei een woordvoerder van de gemeente Zaanstad eerder hierover. Er wordt door de betrokkenen - de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad - en bouwbedrijf Heijmans- op dit moment gezocht naar een oplossing.

Duurt te lang

Stammes ergert zich aan het feit dat het allemaal zo lang duurt en er maar mondjesmaat wordt gecommuniceerd. Zo begreep hij dat de sluis eigenlijk al afgelopen vrijdag open zou gaan, maar dat is dus niet gelukt. Dat er vandaag en morgen niet verder wordt gewerkt, vindt hij onbegrijpelijk.

"Dit kan echt niet. We werken in een 24-uurs economie met deadlines en dan moeten we 16 uur omvaren. Dit is echt desastreus voor ons. Ze gaan pas maandag weer bij elkaar zitten om te kijken wat er moet gebeuren."

Het gaat om zeker 50 schepen die een andere route moeten gaan nemen. "Voor ons is iedere dag omvaren er één te veel. De rekening van het omvaren zullen we naar de provincie opsturen", reageert hij. "Ik verwacht dat er meer doorzettingsvermogen wordt getoond, zodat het werk zo snel mogelijk afgerond kan worden."