Nieuwe Wilhelminasluis blijft dicht voor scheepvaart, er is onvoldoende zicht

De aanleiding van deze beslissing is dat de bedienaars van het sluizencomplex op dit moment onvoldoende zicht hebben om de sluis veilig te kunnen bedienen. Op advies van de havenmeester heeft burgemeester Jan Hamming, afgelopen vrijdag de bediening van de Wilhelminasluis onmiddellijk gestopt.

Onvoldoende zicht

"Met name het scheepvaartverkeer die de sluiskolk in en uitvaren en de navigatieverlichting geven tegenstrijdige beelden en er is momenteel geen spreekverbinding mogelijk om snel in te kunnen grijpen indien nodig", legt een woordvoerder van de gemeente Zaanstad uit. "Het is een samenloop van omstandigheden waardoor de veiligheid in het gedrang is gekomen."

Voor Hans Stammes, regionale voorzitter van branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer, komt het besluit van de gemeente als donderslag bij heldere hemel. Schippers gaan er volgens hem enorm veel last van krijgen. Op dit moment wordt er door de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans naarstig gezocht naar een oplossing. Het is nog niet bekend wanneer de sluis weer in gebruik kan worden genomen door de scheepvaart.