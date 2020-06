Grote schrik in Bergen aan Zee na grof geweld: "Het was echt beangstigend"

BERGEN AAN ZEE - De vechtpartij waarbij gisteravond twee zwaargewonden vielen , is in Bergen aan Zee ingeslagen als een bom. Gisteravond laat kreeg een groep van ongeveer twintig jongeren het met elkaar aan de stok. Daarbij werd één jongen in zijn borst gestoken, een ander liep een gebroken kaak op.

"Het was echt beangstigend", vertelt een Duitse toeriste. "Het is voor mij, omdat ik bij een oudere generatie hoor, heel beangstigend dat jongeren zo bruut op elkaar inslaan." Het bleef niet bij vuistgeweld, ook een steekwapen werd gebruikt. Dat in de badplaats zulk grof geweld gebruikt wordt, zorgt voor grote verontwaardiging. "Ik ben nu de bloedspatters aan het opruimen", vertelt de eigenaar van een nabijgelegen hotel. "Ik woon hier ook en dit moeten we opruimen en zorgen dat we dit niet vaker mee gaan maken."