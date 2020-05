Vechtpartijen op stranden Castricum, Egmond en Bergen: 'Straalbezopen jongeren'

Toen de politie arriveerde, was de vechtpartij al voorbij. Er raakte een 20-jarige man gewond. Er is een 19-jarige Castricummer aangehouden. Die is na verhoor vrijgelaten, maar nog wel verdachte. Het slachtoffer gaat vandaag aangifte doen.

Daarna was het rond 22.00 uur raak in Bergen aan Zee. Opnieuw kreeg de politie een melding van een vechtpartij, maar ook dit conflict was al gesust bij aankomst. Er is wel een 20-jarige Alkmaarder gearresteerd voor mishandeling. Hij heeft de nacht doorgebracht in de cel.

'Overal bende'

Een strandganger in Bergen aan Zee schrijft op Facebook dat de sfeer aldaar rond half acht al 'pittig' was. "Straalbezopen gasten, overal bende, gewoon niet leuk."

Een andere bezoeker zegt tegen NH Nieuws dat groepen jongeren met tassen vol drank en sigaretten het strand op zijn gegaan en dit hebben laten liggen. "We zijn met vier man 's ochtends bezig om de hele zooi op te ruimen", aldus Chris Noorland vanmorgen.

Hij maakte er de onderstaande video over