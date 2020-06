Hoe warm het ook wordt, zwemverbod Naarden Vesting blijft gelden

NAARDEN - Het is zo aantrekkelijk met het warme weer, maar het toch blijft het voorlopig verboden: zwemmen in de vestinggrachten van Naarden. Er is nog altijd niets duidelijk over eventuele explosieven op de bodem van de grachten.

Maar dat zit er voorlopig nog niet in: het onderzoek naar de explosieven loopt nog steeds. Maar zelfs als dat snel wordt afgerond, kan er nog niet gezwommen worden. De eigenaar van de vesting, de Stichting Monumentenbezit (SMB), wil niet dat er gezwommen wordt in 'haar' grachten. Zelfs niet als er helemaal geen explosieven meer blijken te liggen. "Dit hebben zij vorig jaar kenbaar gemaakt en onlangs nogmaals aangegeven", antwoorden burgemeester en wethouders.

Dat zwemverbod geldt een jaar later nog steeds. Nu meer mensen door het coronavirus zijn aangewezen op een 'thuisvakantie' wil de lokale VVD-fractie dat dat verbod wordt opgeheven , zodat Naarders deze zomer wel een verfrissende duik kunnen nemen in eigen stad.

Zwemmen in de Naarder vestinggrachten gebeurt al sinds mensenheugenis, maar zou volgens de SMB veel te gevaarlijk zijn. "De gracht is geen openbaar zwemwater. Het is ook niet als zodanig ingericht. Dieptes kunnen afwijken en op sommige stukken is het slechts een halve meter diep. Bovendien kunnen er scherpe voorwerpen of volledige objecten op de bodem liggen die nu niet zichtbaar zijn. Ook houden zij geen toezicht de waterkwaliteit en kunnen zij niet garanderen of dat er geen risico’s voor de gezondheid ontstaan."