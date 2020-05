Zomer zonder verkoeling in grachten dreigt voor Naarder jongeren: "Hef dat verbod op"

NAARDEN - Het coronavirus zorgt er voor dat we komende zomer waarschijnlijk allemaal aan huis gekluisterd zitten. Verkoeling zoeken doen we niet op het strand in een ver oord, maar in plaatselijke watertjes. Behalve dan in Naarden. Daar geldt al een jaar lang een zwemverbod voor de vestinggrachten omdat er mogelijk explosieven in het water liggen. De lokale VVD-fractie wil dat daar nu een einde aan komt.

Het zwemverbod werd vorig jaar afgekondigd nadat een paar maanden eerder een tiener een onontplofte granaat uit het water viste. Er volgde een onderzoek, waar uit bleek dat de kans bestaat dat er nog meer explosieven in de Naardense grachten liggen. De gemeente Gooise Meren besloot meteen een zwemverbod af te kondigen. Inwoners hadden geen goed woord over voor het verbod, er wordt immers al jaren gezwommen zonder problemen. Heel wat jongeren negeren nog steeds het verbod en blijven gewoon de verkoeling opzoeken.

Quote "Het opheffen van het zwemverbod kan er ook voor zorgen dat het op andere zwemplekken rustiger blijft" Jens duyts, VVD-fractievoorzitter gooise meren

Het zwemverbod geldt nu een jaar, zonder dat duidelijk is wat er in de tussentijd gebeurd is en hoe lang het zwemverbod nog blijft gelden. Met de 'thuisblijfvakantie' op komst moet daar wat aan veranderen, meent de lokale VVD-fractie. "Hoewel de vestinggrachten officieel geen zwemwateren zijn, worden zij wel al eeuwen als zodanig gebruikt en is er genoeg ruimte om de anderhalve meter afstand te houden. Daarom vraagt de VVD of het college onze wens deelt om het zwemverbod rondom de Vesting op te heffen en op welke termijn het college verwacht dit gerealiseerd te hebben", zo vraagt de VVD aan burgemeester en wethouders. Zwemverbod opheffen De VVD-fractie wil dat er nog een keer gekeken wordt naar de nut en noodzaak van het zwemverbod. "Het opheffen van het zwemverbod in de grachten rondom Naarden-Vesting kan er ook voor zorgen dat andere plekken, zoals het strand bij het Naarderbos en het strand bij Muiderberg, rustiger blijven en eventuele drukte zo gespreid wordt. Drukke menigten zoals op Hemelvaartsdag willen wij voorkomen. Door de mensen te spreiden kan de anderhalve meter overal makkelijker in acht worden genomen", aldus fractievoorzitter Jens Duyts. Of burgemeester en wethouder van Gooise Meren meegaan in het voorstel van de VVD moet nog blijken. De vragen zijn nog niet beantwoord.