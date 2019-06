Niet iedereen trekt zich iets aan van zwemverbod Naarden: "Verschrikkelijke onzin"

NAARDEN - In de vestinggrachten van Naarden mag niet worden gezwommen, omdat er mogelijk explosieven in het water liggen. Maar daar houdt lang niet iedereen zich aan met dit warme weer.

Veel inwoners vinden het zwemverbod maar flauwekul. "Er wordt hier zoveel gezwommen en er is nog nooit iets met mensen gebeurd. Ik vind het allemaal een beetje onzin", vertelt een jongen die met een groep vrienden aan het zwemmen is.

"Verschrikkelijke onzin", vertelt een andere inwoner. "Ik noem het neuken met zeven condooms om." Bang dat er iets zal gebeuren, is hij niet. "Ik schat het risico dat de hemel op onze hoofden neerdaalt groter is."

Explosieven

Het vermoeden dat er mogelijk explosieven in de vestinggrachten van Naarden liggen, ontstond toen er vorig jaar bij baggerwerkzaamheden een brisantgranaat uit het water werd gevist. De 13-jarige Justin vond de granaat. Daarop startte de gealarmeerde Stichting Monumenten Bezit, eigenaar van de vestingwallen en het water, een onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de kans aanwezig is dat er nog meer munitie in de grachten ligt. Hoewel toch al werd afgeraden om van vestingwallen het water van Naarden-Vesting in te springen, geldt er nu dus echt een verbod. Mensen die dit verbod negeren riskeren volgens de gemeente een boete.