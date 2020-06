Wielrenner Niki Terpstra: "Bedankt allemaal voor de support!"

BERGEN - In een bericht op Twitter heeft wielrenner Niki Terpstra dinsdagavond laten weten dat hij goed herstelt van zijn trainingsongeluk van vorige week. Bovendien bedankt hij iedereen die hem na het ongeval heeft geholpen of gesteund.

"Dankzij de adequate hulpverleningen ter plaatse en de goede zorg in het VU ziekenhuis zijn de eerste stappen in het herstel goed verlopen. Daardoor kon ik zondag al terug naar huis om verder te herstellen in mijn thuisomgeving. De steunbetuigingen die ik heb gekregen zijn overweldigend. Bedankt allemaal voor de support! Dit zal een grote motivatie zijn tijdens mijn revalidatie", twittert de 35-jarige wielrenner uit Bergen.