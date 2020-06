Niki Terpstra van intensive care; seizoen lijkt niet voorbij

Intensive care verlaten

De Telegraaf meldt dat de inwoner van Bergen woensdag na een goede nacht de intensive care heeft verlaten. Hij ligt nu op een gewone afdeling in het VU in Amsterdam. Volgens zijn team kan Terpstra over twee of drie dagen naar huis. "Voorlopig moet hij nog wel in het ziekenhuis blijven om vooral te rusten, te genezen en te herstellen. Hij is sterk, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hem dit weer voor de volle honderd procent gaat lukken" , zegt Ramona Terpstra, de vrouw van Niki.

Dinsdag ging Terpstra hard onderuit op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Naar verluidt wilde hij overstekende ganzen ontwijken, waarna hij tegen een rotsblok botste.