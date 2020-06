Na veel kritiek van zwemmers: door corona gesloten Huizer zwembad tóch open

HUIZEN - Ze hebben er even op moeten wachten, maar Huizers kunnen hoogstwaarschijnlijk vanaf volgende week weer een verfrissende plons nemen in zwembad Sijsjesberg. Het vanwege het coronavirus gesloten openluchtzwembad gaat op aandringen van Huizers weer gedeeltelijk open.

De stem van de Huizers lijkt nu te worden gehoord. De gemeente heeft de afgelopen tijd met de mensen achter de petitie gekeken of er toch iets mogelijk is. En dat blijkt nu zo te zijn. "De landelijke maatregelen geven op dit moment nog geen ruimte om de Sijsjesberg open te stellen zoals voorgaande jaren. We hebben gekeken naar wat wél kan en hoe we alle groepen zo goed mogelijk kunnen bedienen. Met gelijke kansen voor iedereen. Dat was geen eenvoudige klus", zegt wethouder Roland Boom. Toch ligt er nu een plan waarmee het zwembad hoogstwaarschijnlijk volgende week weer open kan.

Veel regels

Als de deuren van het zwembad weer open gaan, gelden er wel veel regels. Zo mogen bezoekers alleen naar binnen als ze van te voren gereserveerd hebben, gelden er tijdslots en een maximumaantal bezoekers. Bovendien is vrij zwemmen alleen mogelijk voor kinderen tot twaalf jaar. Oudere kinderen en volwassenen mogen alleen baantjes zwemmen zodat er toch voldoende afstand van elkaar gehouden wordt.

Als de coronaregels verder versoepeld worden, zal de gemeente kijken of er meer mogelijk is.