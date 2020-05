Huizers willen door corona gesloten zwembad toch open: petitie al honderden keren getekend

De bezwaarmakers willen zich niet zomaar neerleggen bij het besluit van de gemeente om het zwembad dicht te houden. "We vinden het te kort door de bocht dat de gemeente zomaar zegt dat het zwembad dicht moet blijven omdat er niet genoeg afstand van elkaar gehouden kan worden. Waarom zou dat op andere plekken wel kunnen, zelfs straks op terrassen, en in het zwembad niet?", vraagt Nicole zich af.

De Huizense is niet de enige. Een petitie om de gemeente over te halen het zwembad toch te openen is ondertussen bijna achthonderd keer ondertekend.

"We willen de gemeente er toe aanzetten om nog eens te kijken wat er wel mogelijk is"

Zelf hebben de Huizers al een hele reeks oplossingen bedacht waarmee het zwembad alsnog open zou kunnen gaan. "De meest simpele manier is op de toegang te beperken en te gaan werken met een tijdslot. Dan zou je van te voren moeten reserveren en een kaartje moeten kopen. Dat gaan straks op heel veel plekken zo werken", vertelt de Huizense. "Maar er zijn veel meer dingen te bedenken. We willen de gemeente er toe aanzetten om nog eens te kijken wat er wel mogelijk is."

Broodnodige verkoeling

Want een hele zomer zonder zwembad, dat zien Huizers niet zitten. "Zeker niet als we ook de hele zomer niet op vakantie kunnen. Dit zwembad geeft niet alleen plezier, maar ook de broodnodige verkoeling op warme dagen. Met mijn kinderen kom ik er normaal gesproken heel vaak. Mijn buurvrouw van 91 jaar gaat normaal gesproken elke dag baantjes zwemmen als het zwembad open is. Dit kun je mensen niet het hele jaar ontnemen."

De Huizers hopen dat de petitie de komende dagen nog flink ondertekend wordt. "Samen kunnen we een statement maken naar de gemeente. Ik begrijp dat vanavond de gemeenteraad ook over de sluiting van het zwembad praat. We hopen echt dat daar wat uit komt. Als het dan nog niet gelukt is, willen we de petitie graag gaan overhandigen aan de wethouder. "