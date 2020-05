Huizer zwembad blijft hele zomer dicht: "Anderhalve meter afstand niet mogelijk"

HUIZEN - Het Huizer openluchtzwembad Sijsjeberg blijft de hele zomer dicht en gaat dit jaar dus helemaal niet open. Dat heeft de gemeente Huizen besloten. "Het doet pijn dat we deze beslissing moeten nemen. Heel veel gezinnen en kinderen zijn nu zwaar teleurgesteld, maar we kunnen niet anders", zegt wethouder Roland Boom van Huizen.

Dat het zwembad dicht blijft door het coronavirus, is een flinke kostenpost voor de gemeente: ruim 170.000 euro. "Dat is veel geld. Het beperkt openstellen van Sijsjesberg volgens de RIVM-richtlijnen, alleen dus voor de banenzwemmers, kost nog eens 40.000 euro extra", vertelt wethouder Boom. "En daarmee kan de grote groep recreatieve gebruikers zoals gezinnen en kinderen nog steeds geen gebruik maken van Sijsjesberg. De richtlijnen zijn dan niet te handhaven, waardoor we de gezondheid van onze gasten en medewerkers niet kunnen garanderen. Hoe pijnlijk en teleurstellend ook: dat risico kunnen en willen wij niet nemen."

De gemeente Huizen, de exploitant van het zwembad, heeft de afgelopen tijd gekeken hoe het zwembad toch open kan gaan. Dat blijkt echter een lastig verhaal. Anderhalve meter afstand van elkaar houden kan wel als er in baantjes gezwommen wordt, maar bij vrij zwemmen en recreatief gebruik van het zwembad is dat volgens de gemeente niet te handhaven.

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651