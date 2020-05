Kritiek op besluit om Huizer zwembad Sijsjesberg hele jaar te sluiten

Hoewel er ook begrip is voor de beslissing, klinkt er op social media ook veel kritiek op het besluit van de gemeente om het zwembad te sluiten. Dat komt vooral na de drukte op openbare strandjes het afgelopen hemelvaartsweekend. Als het zwembad toch open zou gaan, zou de drukte beter verspreid kunnen worden, zo is de gedachte.

De Huizer GroenLinks-fractie vindt het besluit van de gemeente te ver gaan. GroenLinks stelt zich het besluit voor wat betreft het vrij zwemmen te begrijpen, maar meent dat het zwembad wel kopen moet gaan om bijvoorbeeld baantjes te zwemmen of voor verenigingen die willen trainen in het water. Dat moet volgens de raadsleden met gepaste maatregelen mogelijk zijn,

