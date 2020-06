Extra vaartoezicht in Wormerland: "Meldingen over kinderen van negen jaar die te hard varen"

WORMERLAND - Omdat we massaal vakantie in eigen land vieren, is het zeker op zomerse dagen erg druk op het water. Om de de kans op aanvaringen te verkleinen, zet burgemeester Judith Michel- de Jong extra vaartoezicht in, maar vraagt burgers ook om rekening te houden met elkaar.

De burgemeester waarschuwt omdat er momenteel meer overlast wordt gemeld dan voorgaande jaren, en die overlast zich niet beperkt tot een specifieke locatie. "Het gaat niet goed. Het is behoorlijk veel drukker op het water dan in andere jaren", zegt de burgemeester. Veel meldingen gaan over jongeren, maar Michel- de Jong zegt: "We krijgen ook meldingen over kinderen van negen à tien jaar die te hard en gevaarlijk varen."

Gewonde zwanen

De meeste meldingen gaan over te hard varen. "Ik heb hier grote zorg over, want voor je het weet hebben we ernstige ongelukken", zegt de bezorgde burgemeester. Bovendien houden schippers weinig rekening met bijvoorbeeld zwemmers, en scheuren er met een noodvaart voorbij.

Ook worden dieren lastiggevallen, zo blijkt uit verschillende meldingen over gewonde zwanen.

Ken de vaarregels

Als de politie op het water aanwezig is, worden er minder klachten gemeld. Echter vindt de burgemeester dat burgers ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. De burgemeester benadrukt dat dat de regels ook voor jongeren gelden en doet daarom een beroep op ouders om hun kinderen voor te lichten. Een paar algemene regels zijn:

Een maximale vaarsnelheid van 6 km/u;

Als de boot sneller kan varen dan 20 km/u moet de bestuurder minimaal 18 jaar oud zijn, een vaarbewijs bezitten, de boot moet geregistreerd zijn en zijn zwemvesten en een brandblusapparaat aan boord verplicht. Ook dient met het Binnenvaartpolitiereglement aan boord te hebben en is een dodemansknop verplicht;

Onder de twaalf jaar mogen de kinderen geen moterboot besturen. Tussen de 12 en 16 jaar oud mogen de kinderen een moterboot beturen van maximaal 13 km/u. Hiervoor is geen vaarbewijs nodig;

De wettelijke grens van alcoholgebruik op het water ligt op 0,5 promille;

Zorg dat natuurgebieden heel blijven.

Burgemeester rekent op u

Met het extra toezicht hoopt de gemeente de vaaroverlast terug te dringen. Burgemeester Judith Michel- de Jong zegt: "De tijd van waarschuwen is voorbij. De gevaarlijke situaties en overlast zijn niet acceptabel en als wij feiten constateren die wij kunnen beboeten, zullen we dat doen. Op mijn nadrukkelijk verzoek zal de politie ook vaker aanwezig zijn om te controleren."