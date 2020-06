Stel uit Wormer strijdt in Den Haag tegen spoedwet: "Verwoest onze democratie en burgerrechten"

Jacqueline: "Onze dochter is meervoudig gehandicapt. Ze kan niet praten, dus voor haar is contact en knuffelen heel belangrijk. Haar leven is al ontzettend beperkt en door de anderhalvemetermaatregel wordt het leven dat ze heeft nog beperkter. Maar dat geldt ook voor mijn eigen leven. Om de zware zorg voor haar vol te houden wil ik normaal contact met vrienden en familie, in vrijheid, zonder angst voor boetes."

Beangstigend

Gerard valt Jacqueline bij: "Het klopt niet wat ze doen. De rechten die de overheid ermee krijgt zijn beangstigend. Het kunnen binnenvallen in huizen, het verbieden van samenkomsten, noem maar op. Het overtreden van de regels kan leiden tot hoge boetes en zelfs een strafblad. Dit verwoest onze democratie en burgerrechten."

Eenmaal aangekomen vertelt Jacqueline aan NH Nieuws over de grimmige sfeer die is ontstaan. "Het is vreselijk. Alles is afgezet, we kunnen het veld niet meer op. De politie rijdt met paarden en er staat ME. Ze proberen ons weg te sturen, en komen heel dreigend over op mensen die niet direct vertrekken. We hoorden net dat waar wij stonden iedereen is geslagen en weggespoten met een waterkanon. We gaan wel lopen, we willen geen klappen."

Tekst gaat verder onder video