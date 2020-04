'Meneer Stok' laat Wormerse vrienden weer samen fietsen

De mannen verplaatsen steeds het poppetje door de provincie. Tjeerd: "Eerst hielden het bij waar hij geweest was op een briefje in zijn rugzak". Inmiddels zijn de avonturen online te volgen. Sjaak Stok heeft ondertussen 12 etappes achter de rug.

Komende etappes

De afgelopen etappes liepen van de Zaansteek naar de IJmond en weer terug. Tijdens de laatste tocht deed hij de Zaanse Schans aan. Nu blijft hij een paar dagen in Wormer. "Koningsdag viert hij in zijn geboortedorp", vertelt Tjeerd. "Daarna gaat hij weer verder. Waar naartoe weet ik nog niet. Dat is afhankelijk van het weer en vooral de wind." Of Meneer Stok ook Den Helder gaat aandoen? "Als je een mooie route maakt, is dat zo'n 120 kilometer heen en terug. Dat is te doen."