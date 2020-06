Geslaagden verrast met drive-thru diploma-uitreiking: "Dit had ik niet verwacht"

"Het is een raar jaar geweest en de leerlingen verdienen gewoon een feestelijk afscheid", vertelt Hans Out, teamleider van 4 MAVO op het Kennemer College, aan NH Nieuws. Door de coronacrisis is het onmogelijk geworden om de diploma's in de aula uit te reiken dus verzon de school een alternatief.

Verrassing

Vooraf is alle leerlingen alleen verteld dat er een diploma uitreiking zou plaatsvinden en waar ze zich moesten melden. "Verder moest alles een verrassing blijven", vertelt Out. "Onze leerlingen kennende denk ik dat ze elkaar ondertussen via WhatsApp wel op de hoogte hebben gebracht", vertelt hij.

Popcorn en champagne

In de 'drive-through' krijgen de leerlingen een fles alcoholvrije champagne en een zak popcorn om in de auto open te maken. "Als ze daarna hun diploma hebben ondertekend, rijden de leerlingen door een glittergordijn de toekomst tegemoet", aldus Out. "Ik dacht dat ik alleen dat papiertje zou komen ophalen. Dit had ik echt niet verwacht", vertelt een van de leerlingen aan NH Nieuws.

Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video.