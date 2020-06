Zo halen de Hilversumse geslaagden hun diploma op: "Nog één keer shinen"

HILVERSUM - In de cabrio je diploma ophalen. Het gebeurt op het Savornin Lohman college in Hilversum. Ze hebben een heuse drive-in diploma-uitreiking georganiseerd. Een creatieve zet, want door het coronavirus zijn diploma-uitreikingen in de aula momenteel niet mogelijk. "Op deze manier willen we ze toch heel even in het middelpunt zetten, zodat ze hier voor de laatste keer kunnen shinen", vertelt docent Nelleke de Roon.

NH Nieuws

De Roon legt uit dat het voor de vierdeklassers best lastig is geweest dat ze geen examen hebben kunnen doen. "Er is een stukje van hun vierde jaar afgepakt. Ook omdat de kinderen geen gala kunnen krijgen, vonden we dat we iets speciaals moesten doen met de diploma-uitreiking."

Quote "Dit is een blij moment maar ook weer niet. Ik heb het gehaald, maar geen examen gedaan, geen reizen, geen feesten" geslaagde jochem slockers

Tijdens een brainstormsessie kwamen de leraren op het idee om een drive-in te organiseren. Om de twintig minuten komen vijf auto's het plein oprijden met daarin de geslaagde en zijn familie. Dan krijgen de leerlingen een persoonlijke speech van hun mentor. "Vervolgens mogen ze op de rode loper naar de tent lopen en daarna nemene ze plaats aan de tafel en dan mogen ze hun handtekening zetten onder hun welverdiende diploma", aldus de Roon. Niet dankzij corona, maar ondanks corona "Je mist een gala en een afscheid. Maar ze hebben het leuk opgelost zo", vertelt Natasja de Gooier. Haar zoon Duco is geslaagd en die is vooral blij dat hij geen examen heeft hoeven doen. "Voelt als makkelijk gehaald", zegt hij lachend. Voor geslaagde Jochem Slockers voelt het ook een beetje raar. "Dit is een blij moment maar ook weer niet. Ik heb het deels gehaald, maar deels ook weer niet. Geen examen gedaan, geen reizen, geen feesten." Maar hij vindt dit een leuk alternatief voor de diploma-uitreiking. Beter dan urenlang met z'n allen in een aula zitten, wat hij met zijn broer meemaakte twee jaar geleden. Alle leerlingen geslaagd Directeur Cors Westerdijk vertelt in zijn speech dat alle leerlingen dit jaar geslaagd zijn. En dat was hard werken voor het docententeam. Nelleke de Roon geeft Nederlands en vertelt dat je normaal met het examen nog het een en ander wat je afgelopen jaar niet goed hebt gedaan kan rechtzetten. "Maar dat kon nu niet en dan moeten ze ineens heel veel dingen gaan herkansen. Maar we hebben het gered. Niet dankzij corona, maar ondanks corona", benadrukt ze.