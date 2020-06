Henk Grol: het grote gemis van de judomat

VELSERBROEK - Henk Grol heeft 'het geluk' van zijn eigen sportschool. Ondanks de corona-maatregelen kan hij daar in zijn eentje doortrainen en fit blijven. "Ik train normaal ergens anders, omdat ik dan rust heb en niet word afgeleid door dingen die hier gebeuren."

Maar ondanks al die trainingsuren wil Grol zich niet wedstrijd-fit noemen. “Ik ben wel fysiek in orde, maar ‘judo-fit’ ben ik nog niet. Daar heb je fysiek contact voor nodig, dat mag tot op heden natuurlijk niet.”

"Wat ik het leukste vind, is mensen op hun rug smijten"

Grol wordt zowel als eigenaar van een sportschool en als topsporter geraakt door corona. Hij zat midden in het kwalificatietraject voor zijn vierde Olympische Spelen, toen ineens alles stil kwam te staan.

"Het is gewoon heel lastig dat je niet weet wat je doelen zijn en wanneer je überhaupt weer mag en kan judoën. En zakelijk is ook gewoon heel stressvol. Je bent net begonnen (juni 2019 red.) dus iedereen begrijpt dat dat natuurlijk hele lastige tijden zijn als je ineens gedwongen sluiten", vertelt Grol in zijn eigen sportschool.