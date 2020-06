Henk Grol hoopt snel weer te mogen trainen: "We moeten gewoon die mat op"

"We willen graag weer judoën", begint Grol in de radio-uitzending van NH Sport. "We willen graag starten in een kleine groep met de juiste voorzorgsmaatregelen. In omringende landen gebeurt dat wel. Dan krijg je oneerlijke concurrentie. Je kunt de Olympische Spelen niet overdoen, dus het moet nu gewoon gebeuren voor ons."

Grol (35) zegt twee maanden nodig te hebben om echt wedstrijdfit te geraken. Momenteel ziet het ernaar uit dat er in september weer wedstrijden gejudood gaan worden. Het is voor de Noord-Hollander dus zaak om snel weer te kunnen beginnen. Is trainen in het buitenland een optie? "Dat zou kunnen, maar ik ga er vanuit dat we het niet zo ver laten komen in Nederland. Op dit moment vind ik het erg lang duren. Ik word een beetje angstig, want ik wil nu gaan trainen. Het loopt gewoon van me weg, want op deze manier heb ik geen eerlijke kans om volgend jaar een medaille te halen."

Wanneer Grol weer de mat op mag is niet bekend "Ik hoor in de wandelgangen 1 juli. Maar goed, er is geen duidelijkheid", zegt hij. "Als ik het ga vergelijken met dingen die ik om mij heen zie gebeuren, dan vind ik dit heel erg raar. We zijn een kleine niche die eigenlijk een beetje vergeten worden."

Olympische kwalificatie

Er is ook geen duidelijkheid over de Olympische kwalificatie. "Het traject was in principe bijna afgelopen. We hadden nog maar een paar wedstrijden te gaan. Gaan we die alsnog aanwijzen en houden we het daarbij? Of gaan we nog een heel jaar het kwalificatietraject doorzetten? Ik heb geen idee."

De afgelopen maanden kon Grol als eigenaar van een sportschool wel zijn fysieke oefeningen doen. Dat is echter lang niet genoeg. "Je moet veel judoën om goed te zijn in judo. We moeten gewoon die mat op. Veel andere sporters hoor je nu niet, want die kunnen met de maatregelen prima trainen. Mensen zoals Epke Zonderland en Daphne Schippers hebben veel minder fysiek contact in hun sport. Judo, worstelen en boksen bijvoorbeeld hebben het nu heel moeilijk", aldus Grol.