Noodkreet judoka Henk Grol: "Olympische Spelen kunnen we niet overdoen"

HAARLEM - "Rondom topsport is het nu helemaal stil", begint Henk Grol zijn pleidooi op meerdere sociale kanalen. De judoka vindt het oneerlijk dat hij zijn beroep nog steeds niet mag uitoefenen, terwijl zijn concurrenten allang weer begonnen zijn met trainen: "Dit geeft een oneerlijke voorsprong die we straks niet meer in kunnen halen."

Veel topsporters hebben net als Grol hun ogen gericht op de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio. "Volgend jaar moeten we de prestatie van ons leven neerzetten", schrijft hij. "Dit kunnen we niet langer uitstellen." Daarom wil Grol weer kunnen trainen op Sportcentrum Papendal. "Wij willen ons beroep uitoefenen, topsport is geen keuze maar een roeping. Het kan toch niet zo zijn dat onze concurrenten zich kunnen voorbereiden en wij niet? Laat ons judoën, boksen en worstelen!"

Lees hieronder het volledige betoog van Grol: