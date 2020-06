Alpaca's knuffelen in Egmond

EGMOND AAN DEN HOEF - Op het strand bij Egmond kun je sinds kort alpaca's tegenkomen. Het zijn de dieren van de boerderij van Dave Rickli en Carlijn Grobben. Dave en Carlijn zijn dol op de dieren en brengen graag ook anderen met hun lievelingen in contact, onder meer door met ze op het strand te gaan wandelen.

Wie alpaca's wil knuffelen, hoeft niet meer af te reizen naar de hoogvlakten van Ecuador, Bolivia, Chili, Uruguay of Peru. Aan de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef zijn Dave Rickli en Carlijn Grobben een ecologische boerderij begonnen met alpaca's.

Droom

Voor Dave en Carlijn gaat met de stap een boerderij te beginnen een lang gekoesterde droom in vervulling. Dave is al sinds zijn jeugd dol op het gebied rond Egmond en na 2,5 jaar reizen over de wereld besloot hij drie hectare grond te kopen aan de Hoeverweg om zijn droom te realiseren: een alapacaboerderij. Met zijn vriendin biedt hij op de boerderij allerlei 'alpaca activiteiten' aan, zoals teambuilding voor bedrijven maar ook dagbesteding en zelfs een hightea arrangement tussen de kudde.

Vrijwilligers

Het begin van een grote alpacagemeenschap is er met zes mannetjes, waaronder Pablo Picasso, Don Juan, Patron en Nacho. Deze zomer arriveert het vrouwelijk gezelschap: drie merries met drie dochters. Uiteindelijk moet de kudde uitgroeien tot zo'n 60 alcapa's.

Ze hebben al aardig wat aanmeldingen binnen van vrijwilligers voor de dagbesteding. Toch zoeken ze nog versterking voor allerlei klusjes: de dieren of moestuin verzorgen of wol spinnen en verwerken. Dave en Carlijn roepen iedereen op die wat in huis heeft en het leuk zou vinden om te helpen een mail te sturen naar [email protected]