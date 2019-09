Babynieuws op Landgoed Hoenderdaell: alpaca geboren

ANNA PAULOWNA - Beschuit met roze muisjes in Landgoed Hoenderdaell, want vanochtend is daar een alpaca geboren. Het dier loopt parmantig rond, maar wordt wel goed beschermd door de andere alpaca's in het dierenpark in Anna Paulowna.

Wel is op de beelden van vrijwilliger Henk Gerber van het dierenpark te zien dat ze nog een beetje wankel op haar pootjes staat. Niet zo gek als je net bent geboren. Ze loopt nu nog buiten rond, maar niet voor lang.

"Vanwege het slechte weer en de koude nachten houden we haar dit weekend binnen", zegt dierverzorgster Wendy. De alpaca was vanochtend om 9.30 uur geboren en stond een uur later al op haar pootjes.

Voor Hoenderdaell is dit het derde alpacajong van het jaar.