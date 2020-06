Ineke pleit voor beter blindengeleidepad in Hoorn: "Dit pad ga ik op en weer af"

HOORN - Ineke Krähe maakt zich al jaren sterk voor een blindengeleidepad in de binnenstad van Hoorn. "Op een gegeven moment trok ik maar aan de bel en toen werd verteld dat het niet door zou gaan. Het kostte te veel geld", vertelt ze aan WEEFF Radio. De Hoornse Fractie Tonnaer is dit ook opgevallen en stuurde vragen aan het college.

Ineke liep meerdere keren door de stad om aan te tonen met welke beperkingen zij te maken heeft. "Via een mail heb ik de gemeente gevraagd een keer mijn route mee te lopen naar het station. Daar reageerden ze al na een week heel enthousiast op", vertelt ze.

Waar ze eerder altijd een geleidehond nodig had, kan Ineke door haar revalidatie sinds september 2018 zelfstandig door de stad lopen. Met de gemeente besprak ze dat het voor haar wel mogelijk is om zelfstandig op een blindengeleidepad met ribbels te lopen.

Keienpad

"Deze ribbeltegels liggen eigenlijk in alle steden hier in de buurt. Zoals Purmerend en Alkmaar. In Hoorn lagen ze alleen op het station", aldus Ineke aan WEEFF Radio. "Maar nadat de offerte is gekomen, hoorde ik niets meer." De gemeente bleek geen geld te hebben voor het blindengeleidepad, maar had wel een flink aantal keien die zij als pad gebruikten.

"Via een brief heb ik uitgelegd dat het helemaal niet zeker was dat dit zou werken. Normaal loop je op een ribbellijn en daar schraap je met je stok van links naar rechts overheen. Je krijgt dan een bepaalde trilling en een geluid. Daarmee blijf je op de lijn. Maar die keitjes, daar ben ik op en ga ik weer af", zegt Ineke.

Kleine aanpassing

Nadat Ineke foto's stuurde naar de gemeente werden er aanpassingen gedaan aan het keienpad. Zo werden er tussen de keien tegels geplaatst met daarop een mannetje met een stok, dat aan moet geven dat het een blindengeleidepad betreft. Maar voor Ineke zijn deze aanpassingen niet genoeg.

"Er staat ook van alles op het pad", laat ze weten. "Op de Veemarkt staat er zelfs midden op het pad een paal, waar je met je gezicht tegenaan kunt stoten. Ook staan er wel fietsen tegen die paal."