Voor- en tegenstanders demonstreren over omstreden standbeeld JP Coen

HOORN - In Hoorn zijn voor- en tegendemonstraties over het standbeeld JP Coen, dat staat op de Roode Steen in het centrum. Een beloofd statement bij het standbeeld van de tegendemonstranten is uitgesteld. Maar er zijn wel betogers aanwezig, voornamelijk tegenstanders. "Dit beeld hoort in een museum", aldus een tegendemonstrant. NH Nieuws was er live bij.

De tegendemonstranten hebben zich verzameld aan het Pelmolenpad. "Coen bracht ons veel welvaart, maar was ook zeer ruw in omgang met de bevolking. Hij vermoordde duizenden mensen. Daar moet je niet voor applaudisseren of achteraan lopen", aldus tegen-demonstrant Adraan de Boer uit Lutjebroek. Hij vindt dat Jan Pieterszoon Coen vervangen moet worden voor een ander standbeeld. "Cornelis Chastelein, ook geen lieverdje. Hij is fout geweest, máár is erop teruggekomen. Daarom noem ik dit een goede VOC-koopman." West-Fries Museum Ook de 24-jarige Lisanne uit Hoorn is tegen het beeld. "Het standbeeld hoort in het West-Fries museum", aldus de ex-studente cultureel erfgoed. Samen met goede vriend Boaz heeft ze een bord vast. "Jnoen, staat erop, dat is straattaal voor hoofdpijn", aldus Boaz. Hij heeft niks met het standbeeld. "Helemaal niets, al vanaf het moment dat ik hoorde dat JP Coen een flapdrol is." Volgens de organisatoren van het protest tegen het beeld wordt JP Coen - "de slachter van Banda" - ten onrechte vereerd als held. Voor-demonstranten NH Nieuws is ook aanwezig op de Noorderveemarkt, waar de voorstanders van het beeld van Janpieterszoon Coen staan. "Het is hier erg rustig. Niemand, op een paar mensen en politiepaarden na", aldus verslaggever Isabel Broersen. Een aanwezige protestant vóór het behoud van het beeld van Coen legt uit: "Ik sta hier omdat ik het standbeeld mooi vind. En ik krijg steeds meer het idee dat de oorspronkelijke bevolking wordt onderdrukt", aldus de vrouw die niet bij naam wil worden genoemd. Op het plein de Roode Steen, waar het omstreden standbeeld staat, was eerder vanavond een statement van Coen is OK!. Zij stonden een paar minuten met VOC-vlaggen bij het standbeeld op de Roode Steen en vertrokken zonder toelichting. Coen is OK! zegt "op te komen voor onze cultuur, tradities en ons erfgoed". Het statement van de tegenstanders, waar de gemeente Hoorn ruimte voor had gecreëerd bij het standbeeld zelf, is een aantal keer uitgesteld.