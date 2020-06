Geen toelichting door voorstanders bij standbeeld JP Coen in Hoorn

HOORN - Voorstanders van het standbeeld Jan Pieterszoon Coen hebben zojuist op de Roode Steen in Hoorn een heel kort statement gemaakt. Zes demonstranten van 'Coen is OK!' arriveerden met drie vlaggen met daarop het VOC-logo, stonden drie minuten stil en vertrokken weer. Later volgt een statement van tegenstanders bij het beeld én een demonstratie van beide partijen. NH Nieuws is er live bij.