Gemeente Hoorn en demonstranten J.P. Coen nog in conclaaf over locatie

HOORN - Gemeente Hoorn en de voor-en tegenstanders van het beeld van Jan Pieterszoon Coen zijn nog steeds in gesprek op zoek naar een geschikte locatie. Aanstaande vrijdag staan twee protesten gepland met het Hoornse beeld in de hoofdrol: 'Weg met JP Coen' en een tegengeluid: Coen is OK'.

Nadat gemeente Hoorn maandag liet weten dat protesteren op de Roode Steen geen mogelijkheid is vanwege de huidige horecabestemming, zijn de partijen nog steeds in gesprek op zoek naar een passende locatie. De gemeente Hoorn heeft de twee groepen alternatieve locaties aangewezen, welke locaties dat zijn wil de gemeente niet kwijt.

Ronde door de stad

De demonstranten van 'Coen is OK' laten weten een alternatief plan klaar te hebben liggen. Zij zijn van plan rond 17:30 uur vanaf het station in Hoorn een ronde door de stad te maken. Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen evengoed onderdeel van de route zijn. Zij zijn nog in afwachting van goedkeuring van de gemeente.

Het oorspronkelijke plan van de pro-Coen groep was om een uur eerder aanwezig te zijn dan de tegenstanders van het beeld. De demonstranten van 'Coen is OK' wilden een cordon rondom het beeld vormen om het figuurlijk te beschermen. Hiermee zeggen zij voor 'onze cultuur, tradities en ons erfgoed' op te komen.

Tegenpartij

De demonstranten van de 'Weg met Coen' demonstratie laten weten nog in overleg te zijn over de locatie. Hun demonstratie staat vooralsnog ingepland op 19:00 uur. Zij vinden het bezwaarlijk dat de gemeente Hoorn de VOC-mentaliteit en het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen gebruiken als marketing.

"We hebben genoeg van dit VOC-sentiment dat genocide plegende kolonisten als Coen al eeuwen ten onrechte als held worden vereerd. Nog altijd wordt de pijn als gevolg van kolonialisme van minder groot belang geacht dan de commerciële belangen van de stad."